VÍDEO: Motoristas começam a usar trevo do Centenário antes de sinalização

04out

VÍDEO: Motoristas começam a usar trevo do Centenário antes de sinalização

Por Notícias

Atualizado em 4 de outubro de 2025

Mesmo antes da liberação oficial por parte da Prefeitura, motoristas já começaram a utilizar o novo trevo em construção na região sul de Poços de Caldas. Imagens registradas no local mostram diversos veículos circulando pelo trecho, que ainda está em fase final de obras, para acessar os bairros Quisisana e Centenário.

 

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, o acesso será novamente interditado até que a sinalização e demais etapas de segurança sejam concluídas. A administração municipal reforça que o uso antecipado do trecho representa risco aos condutores e pede que a população respeite as orientações enquanto o tráfego não for oficialmente liberado.

 

