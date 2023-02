Vigilância Ambiental divulga balanço de índice de infestação

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante o mês de janeiro desse ano, os Agentes de Endemias da Secretaria de Saúde percorreram 3.230 imóveis de diversos pontos da cidade, para a realização do LIRAa – Levantamento Rápido do Índice de Infestação do Mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya.

Os agentes vistoriaram as áreas, deram orientações aos moradores e destruíram potenciais criadouros do Aedes, como recipientes destampados e com água parada. Os possíveis focos foram levados para o laboratório de entomologia da Secretaria Municipal de Saúde. O material foi encontrado em 44 imóveis, com maior incidência nas regiões leste e sul da cidade.

Ao todo, foram 55 focos positivos para o mosquito Aedes aegypti, resultando em um Índice de Infestação Predial – IIP, de 1,4%, o que coloca o município em médio risco, de acordo com a classificação do Ministério da Saúde. O IIP é um indicativo para os municípios saberem qual a real situação de infestação na cidade.

Ainda segundo o levantamento deste mês, 93% dos focos foram encontrados dentro de residências. Além disso, 03 (5,5%) foram encontrados em depósitos de armazenamento de água para consumo humano, 20 (36%) em depósitos móveis, 30 (54,6%) em depósitos passíveis de remoção e 02 (3,6%) em depósitos fixos.

Casos que mereçam a visita dos agentes de endemias podem ser registrados na Ouvidoria Municipal de Saúde, pelo 0800-283-0324. O atendimento com ligação gratuita, é de segunda a sexta, das 8h às 17h. O contato também pode ser feito pelo telefone da Vigilância Ambiental, que é o 3697-5977.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Beatriz Aquino