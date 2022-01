Vigilância Ambiental localiza criadouros do Aedes Aegypti em 78 imóveis de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante a semana passada, os agentes de endemias da Vigilância Ambiental percorreram 3.195 imóveis de diversos pontos da cidade, para a realização do LIRAa – Levantamento Rápido do Índice de Infestação do Mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya.

Os agentes vistoriaram as áreas, deram orientações aos moradores e destruíram potenciais criadouros do Aedes, como recipientes destampados e com água parada. Os possíveis focos foram levados para o laboratório de entomologia da Secretaria Municipal de Saúde. O material foi encontrado em 78 imóveis, com maior incidência nas regiões leste e centro-sul da cidade.

O resultado dá um Índice de Infestação Predial – IIP, de 2,1%, o que coloca o município em médio risco, de acordo com a classificação do Ministério da Saúde. O IIP é um indicativo para os municípios saberem qual a real situação de infestação na cidade.

O coordenador da Vigilância Ambiental, Jorge Miguel Ferreira do Lago explica a importância do LIRAa para o controle de infestação em Poços. “Com os resultados obtidos a partir do LIRAa fica especificado quais bairros têm maior infestação, assim conseguimos direcionar as ações de prevenção ao combate e eliminação de criadouros do mosquito. Com por exemplo, os mutirões de limpeza realizados periodicamente na cidade.”

Ainda segundo o levantamento deste mês, 91% dos focos foram encontrados dentro de residências. Já 87% do total de focos encontrados foram classificados como depósitos móveis (vasos, frascos de plantas, recipiente de degelo de geladeira e bebedouros de animais e objetos religiosos), enquanto que os passíveis de remoção (pneus e outros materiais rodantes, câmaras de ar, manchões, lixo, recipientes plásticos garrafas, latas, sucatas em pátios, ferro velho e entulhos).

“Esses resultados são esperados, pois estamos em uma época do ano mais favorável para a infestação do mosquito, pois presenciamos um aumento nas temperaturas e um volume de chuva maior”, destacou Jorge.

Casos que mereçam a visita dos agentes de endemias podem ser registrados na Ouvidoria Municipal de Saúde, pelo 0800-283-0324. O atendimento com ligação gratuita, é de segunda a sexta, das 8h às 17h. O contato também pode ser feito pelo telefone da Vigilância Ambiental, que é o 3697-5977.

Vale lembrar que os agentes trabalham identificados com uniforme e/ou colete e também portam crachá que pode ter a apresentação solicitada pelo morador, no ato da visita. Caso a pessoa tenha receio em receber o agente de endemias por dúvidas a respeito da sua identidade, o ideal é entrar em contato com a Ouvidoria ou diretamente com a Vigilância Ambiental, pelo 3697-5977.