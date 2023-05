Vigilância Ambiental realiza ação educativa sobre arbovirose

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Na última sexta-feira (05), os Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Agentes Comunitários de Endemias – ACE da secretaria de saúde realizaram mais uma ação educativa no bairro Marco Divisório.

A ação se fez necessária, após a equipe constatar um aumento no número de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses (dengue, zika e chikungunya) no local.

A equipe percorreu as casas e estabelecimentos comerciais, ressaltando e informando a importância da colaboração de toda a população no combate ao mosquito e também fixaram cartazes com medidas preventivas.

Casos que mereçam a visita dos agentes de endemias podem ser registrados na Ouvidoria Municipal de Saúde, pelo 0800-283-0324. O atendimento com ligação gratuita, é de segunda a sexta, das 8h às 17h. O contato também pode ser feito pelo telefone da Vigilância Ambiental, que é o 3697-5977.