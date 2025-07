Violinista chama a atenção em semáforo de Poços

Atualizado em 21 de julho de 2025

Quem passa pelo cruzamento das ruas Marechal Deodoro e Côrrea Netto, no centro de Poços de Caldas, certamente já se deparou com o som suave de um violino vindo do semáforo. O responsável pela cena inusitada é Auriel Zatz, de 38 anos, que tem chamado a atenção de motoristas e pedestres com suas apresentações improvisadas.

Auriel nasceu no Brasil, mas foi criado na Alemanha. Ele conta que começou a tocar violino há cerca de seis anos, inspirado por uma antiga paixão. “Minha namorada na época disse que gostaria de me ver tocando violino. A partir daí, me apaixonei pelo instrumento e nunca mais parei”, relembra.

Há cerca de dois anos ele vive em Poços de Caldas e escolheu a movimentada esquina do centro como seu palco diário. Mais do que apenas uma forma de renda, ele vê a música como um canal de expressão e conexão com as pessoas.

Além da arte, Auriel cultiva o sonho de conseguir um espaço para dar aulas de violino e também compartilhar seus conhecimentos em outras áreas. Ele é estudioso de teologia judaica e gostaria de ensinar sobre o tema, além de oferecer aulas de língua alemã e matemática — disciplinas que também domina e deseja repassar.

Ele reforça que, quem puder ajudá-lo a conquistar esse espaço, seja com uma indicação ou oportunidade, terá sua gratidão sincera. “Agradeço de coração a quem puder me ajudar. É um sonho que quero muito realizar”, afirma.

Enquanto isso, ele segue encantando quem passa pelo centro da cidade com suas melodias, que misturam sentimento, talento e uma boa dose de esperança.

Confira o vídeo: