Viridis apresenta projeto de criação de centro de pesquisa em terras raras em Poços de Caldas

Iniciativa em parceria com a UNIFAL-MG receberá investimentos de R$ 50 milhões

Na tarde da última sexta-feira (16), a Viridis Mining & Minerals apresentou o projeto de criação do Centro de Pesquisa e Processamento de Terras Raras (CPTR), que será instalado em uma área de 2 mil m² no campus da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) em Poços de Caldas.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o reitor da UNIFAL-MG, prof. Sandro Amadeu Cerveira; o diretor do campus da UNIFAL-MG em Poços de Caldas, prof. Gunther Brucha; o CEO da Viridis, Rafael Moreno; o diretor-executivo da Viridis, José Marques Braga Junior; o prefeito de Poços de Caldas, Paulo Ney de Castro Júnior; a assessora Estratégica da Invest Minas, Ana Beatriz Sullato; além de outros representantes da comunidade acadêmica, do setor empresarial e do poder público.

Com investimentos que podem ultrapassar os R$ 50 milhões, o CPTR contará com uma planta em escala piloto dedicada à consolidação e o aperfeiçoamento do Projeto Colossus, iniciativa da Viridis para a extração e o processamento de terras raras. O centro também terá um papel fundamental na formação de mão de obra qualificada, no fortalecimento do ambiente acadêmico e no fomento à inovação tecnológica, ampliando a presença do Brasil no campo de minerais estratégicos.

Segundo José Marques Braga Junior, diretor-executivo da Viridis, o acordo que será firmado com a UNIFAL-MG representa um marco estratégico para o setor. “A Viridis terá a capacidade de atender aproximadamente 7% da demanda global por terras raras. Por isso, é fundamental estabelecer parcerias com instituições de ensino, visando não apenas o aprimoramento do Projeto Colossus, mas também avanços em ciência, tecnologia e desenvolvimento sustentável.”

O Centro de Pesquisa e Processamento de Terras Raras será dotado de laboratórios, áreas administrativas e industriais, além de infraestrutura completa, incluindo sistemas elétricos, hidráulicos, de telecomunicações e acessos logísticos. A expectativa é a geração de cerca de 40 postos de trabalho. O termo de parceria deve ser assinado nas próximas semanas e a previsão é que o CPTR entre em operação a partir do segundo trimestre de 2026.

“A pesquisa, o ensino e a extensão formam o tripé indissociável da universidade. Nesse sentido, o Conselho Universitário da UNIFAL-MG aprovou a criação de um parque tecnológico em nosso campus de Poços de Caldas, onde temos os cursos de Engenharia. A candidatura da Viridis para ser a primeira empresa a integrar esse parque tecnológico nos traz boas expectativas quanto à potencialização da formação dos nossos estudantes e ao fortalecimento da pesquisa científica em uma área tão estratégica como a transição energética”, ressaltou o reitor da UNIFAL-MG, Sandro Cerveira.

Para o prefeito Paulo Ney de Castro Junior, o Projeto Colossus e o CPTR marcam um novo capítulo na história da cidade. “Essa parceria entre município, Viridis e UNIFAL é fundamental. Estamos falando da formação de mão de obra qualificada para um novo mercado que está se consolidando: a exploração de terras raras. Mesmo antes do início efetivo das operações, a Viridis já busca apoio das universidades locais, gerando oportunidades e emprego para a população.”

O que são terras raras?

As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos que, no Planalto de Poços de Caldas, são encontrados adsorvidos em argilas iônicas originadas de rochas alcalinas. Entre os principais elementos estão praseodímio, neodímio, disprósio e térbio, ricos em propriedades magnéticas e fundamentais para a fabricação de tecnologias como celulares, computadores, aviões, carros elétricos, turbinas eólicas e placas solares. Os minerais terras raras são considerados estratégicos para a transição energética global.

Sobre a Viridis

A Viridis Mineração é a subsidiária brasileira da australiana Viridis Mining & Minerals, que prevê investimentos de R$ 1,35 bilhão no Projeto Colossus em Poços de Caldas (MG). A empresa atuará na extração e no processamento de terras raras, com foco na sustentabilidade e no fornecimento de matérias-primas essenciais para tecnologias avançadas e fontes de energia renovável. Mais informações em www.viridismining.com.au e www.instagram.com/viridisbrasil.