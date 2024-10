Viridis Mining & Minerals inaugura nova sede em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta terça-feira (22), a mineradora australiana Viridis Mining & Minerals inaugurou sua nova sede em Poços de Caldas, marcando o início de uma nova fase com o desenvolvimento do Projeto Colossus, voltada para a pesquisa mineral e extração de Elementos Terras Raras na região. Com o intuito de fortalecer a presença da empresa no Brasil, a nova sede conta com 880 metros quadrados e prevê a criação de 80 novos postos de trabalho.

Estiveram presentes na solenidade o vice-prefeito Júlio César de Freitas, o prefeito eleito, Paulo Ney de Castro Jr, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho Franco Martins, o secretário de Meio Ambiente Marcus Vinícius Ferreira de Moraes, o coordenador de Indústrias da SEDET, Gustavo Cotrim, além de vereadores, diversos empresários e parceiros que prestigiaram o evento.

A Viridis possui direitos minerários dos Elementos Terras Raras em Poços de Caldas e, nesta primeira fase, a empresa foca no estudo detalhado do subsolo. O CEO da Viridis, Rafael Moreno, destacou a importância desse marco: “Estamos nos adaptando a cada dia. Já passamos por diferentes fases, fizemos um excelente trabalho com a exploração e agora estamos direcionados para a engenharia, licenciamento ambiental e para as próximas etapas”, afirmou. Segundo Moreno, todas as atividades da empresa estão alinhadas com princípios de sustentabilidade e governança ambiental: “Tudo o que fazemos é sobre sustentabilidade, reutilizamos grande parte da água, e nossas iniciativas focam em apoiar uma transição para uma energia mais limpa.”

O diretor-executivo da Viridis, José Marques, anunciou que a expectativa é de que a produção de mineração seja iniciada no final de 2027, consolidando a extração de argila iônica contendo Elementos Terras Raras. Esse tipo de argila é essencial para indústrias de alta tecnologia, como a eletroeletrônica e a geração de energia renovável.

Com um investimento total de R$ 1,35 bilhão, a mineradora construirá uma planta de beneficiamento e tratamento de minérios, que deve gerar centenas de empregos permanentes. Além disso, o Projeto Colossus visa agregar valor ao produto e atrair novas empresas para a cidade, fortalecendo a cadeia produtiva e gerando mais oportunidades para a população local.

Para o vice-prefeito Júlio César de Freitas, a chegada da Viridis traz um impacto significativo: “Ficamos felizes com a dimensão do impacto que a empresa traz para a região. Será um grande impulsionador do desenvolvimento com sustentabilidade.”

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, também ressaltou a importância do projeto para Minas Gerais: “A instalação da Viridis consolida a posição do estado como um hub de mineração e tecnologia de ponta, trazendo benefícios diretos para Poços de Caldas e contribuindo para o crescimento econômico sustentável.”

Com esses investimentos, a Viridis Mining & Minerals reforça o papel estratégico de Poços de Caldas e de Minas Gerais no cenário global de mineração, especialmente em relação aos Elementos Terras Raras, essenciais para as indústrias de alta tecnologia e para o avanço de energias limpa.