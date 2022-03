Visitas guiadas divulgam fazendas do circuito de Turismo Rural

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Secretaria de Turismo promoveu neste mês várias visitas guiadas a propriedades rurais incluídas no roteiro de Turismo Rural de Poços de Caldas. A ação é dirigida a guias, representantes de hotéis e agências de transporte, entre outros.

Após o “famtour”, como é chamado o passeio, os participantes podem formatar novos roteiros e repassar as experiências vivenciadas nas fazendas aos turistas. As visitas ocorreram nos dias 9, 15 e 17. Os locais visitados foram Sítio Retiro das Águas, Âmago da Tradição, Fazenda do Ozório, Mirante Pesk, Fazenda Santa Maria e Fazenda Chiqueirão.

Participaram da visitas agentes, guias, representantes de empresas de transporte turístico, de hotéis e pousadas, e também alunos do curso de agentes de turismo rural. Este curso é outra ação para incentivar a atividade turística local. É uma parceria do Sindicato dos Produtores Rurais com o Sistema Faemg/Senar/Inaes/Sindicatos e foi idealizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, com o apoio da Secretaria de Turismo e do Circuito Caminhos Gerais.

Turismo rural

O projeto de Turismo Rural inclui roteiros que proporcionam ao visitante experiências no campo da gastronomia, da cultura e da vivência rural. Poços de Caldas se enquadra na tendência mundial da busca por roteiros ao ar livre, em contato com a natureza. No circuito, o turista pode apreciar as paisagens rurais da região e saborear a culinária mineira. Mais informações sobre os roteiros e visitas guiadas podem ser obtidas pelo telefone 35 3697-2300.