Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dia das meias coloridas! Nesta sexta-feira, 21 de março, vista cada pé de meia de uma cor e junte-se a nós na conscientização pelo Dia Internacional da Síndrome de Down. Vamos espalhar inclusão e respeito!

O Dia Mundial da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março, é uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todos. Oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas desde 2012, a data escolhida representa a triplicação (trissomia) do 21º cromossomo que causa a síndrome, por isso 21/3.

Neste ano, o tema para o Dia Internacional da Síndrome de Down é: “Suporte para quem precisa. Todos juntos apoiando a inclusão! Seja rede de apoio!”. A campanha de 2025 enfatiza a necessidade de governos e comunidades aprimorarem os sistemas de suporte, garantindo que todos tenham acesso a recursos adequados para uma vida plena e inclusiva. A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, apoia a campanha e convida a todos para que usem meias coloridas, chamando a atenção para a causa.

Síndrome de Down

O termo “síndrome” significa um conjunto de sinais e sintomas e “Down”, refere-se ao sobrenome do médico pediatra inglês John Langdon Down, primeiro a descrever clinicamente a associação dos sinais característicos das pessoas com SD, em 1866. A Síndrome de Down (SD) ou trissomia do cromossomo 21 é uma alteração genética durante a divisão embrionária. As pessoas com a síndrome, em vez de dois cromossomos no par 21 (o menor cromossomo humano), possuem três.

Apesar da origem da Síndrome de Down ser desconhecida, ela é a alteração cromossômica mais comum. É essencial que bebês e crianças com SD sejam acompanhadas desde cedo com exames diversos para diagnosticar o quanto antes quaisquer anormalidades cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinas, auditivas e visuais. Muitas vezes, o tratamento precoce pode até impedir que esses problemas cheguem a afetar a saúde do indivíduo.

Crianças com Síndrome de Down precisam ser estimuladas desde o nascimento. Como têm necessidades específicas de saúde e aprendizagem, exigem assistência profissional multidisciplinar e atenção permanente dos pais. O objetivo deve ser sempre habilitá-las para o convívio e a participação social.