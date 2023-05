Vitórias contra fortes equipes no último final de semana mantém o otimismo no vôlei da Veterana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No último sábado (27) foi realizada mais uma rodada da Liga Vinhedo de Voleibol e as categorias 35+ e Adulto Masculino da Caldense viajaram com a missão de bater duas fortes equipes que vêm muito bem no campeonato.

O primeiro jogo do dia começou às 14h00 para o time da Caldense e para a dura equipe do Rocinhense, equipe de Vinhedo. Provando a força e a qualidade dos dois times dentro de quadra, a partida seguiu muito disputada tendo o seu desfecho definido apenas no tie break.

Pelo placar de 3×2, a Veterana conquistou mais uma vitória na Liga Vinhedo e mostrou que tem muita força para disputar o título em uma competição tão longa e acirrada. O próximo compromisso da equipe será apenas no mês de julho, no dia 1º, contra o Sorocaba.

Adulto Masculino:

No segundo jogo do dia, foi a vez do time Adulto Masculino enfrentar outro postulante ao título. A equipe Old Times seguia na liderança da competição e vem fazendo uma ótima campanha dentro da Liga Vinhedo.

Porém, a liderança do adversário não pesou quando as equipes entraram em quadra. Os atletas da Caldense jogaram bem e tiveram uma excelente performance coletiva e levaram a vitória a pelo placar de 3 a 0. “Nosso time entrou em quadra muito concentrado e unido, sabendo o que tínhamos que fazer. O time está de parabéns pela entrega e união em quadra”, disse Paulinho, técnico da equipe, exaltando o espírito de equipe entre os jogadores.

A categoria voltará à Liga Vinhedo no próximo sábado, às 14:00, para encarar o RL Sports, outra forte equipe que se mantém entre as primeiras da tabela na classificação geral.

Além do apoio da Caldense, as equipes do vôlei possuem o incentivo da Stock Farma, Rede Maga e da Lunayma Magazine.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino