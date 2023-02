Viva la Vida! se apresenta no carnaval de Poços

Pelo 10° ano consecutivo a banda VIVA LA VIDA! estará junto à população e turistas, no Carnaval de Poços de Caldas.

Surgida em 2013, da junção de experientes músicos, a banda VIVA LA VIDA! tem como objetivo principal levar entretenimento e alegria às pessoas. A formação base da banda é: Rodrigo Lee (voz), Gélo Andery (guitarra), Daiana Onofre (baixo), Arcilio Bacci (bateria) e Willian Batiston (teclados). Nesse ano excepcionalmente eles contarão com a participação especialíssima de Rodrigo Pires, nos teclados.

A apresentação será no domingo, 19, às 19h., na Praça dos Macacos.

