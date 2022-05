“Viva São Benedito”: exposição está disponível no Museu de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No próximo sábado, 14 de maio, às 15h, primeiro dia após o término da Festa de São Benedito, será realizada a abertura da exposição “Viva São Benedito”, no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas. O evento integra a programação artística relacionada aos festejos, dentro da 20ª Semana Nacional dos Museus.

A exposição conta a história dos festejos em louvor a São Benedito, na cidade de Poços de Caldas e região, através de fotos, coleções, imagens e itens religiosos de valor inestimável para os devotos de São Benedito, padre franciscano negro que levava para os escravos a comida da casa dos senhores.

Em Poços de Caldas, a festa acontece todo mês de maio, desde o fim do século XIX, e reúne culinária, entretenimento, eventos religiosos e expressiva programação cultural, com a participação central dos Ternos de Congos e Caiapós.

Minuciosamente elaborada por seu curador, Antonio Carlos Rodrigues Lorette, arquiteto e professor da PUC Minas, com a colaboração de seus alunos, da coordenadora do Museu Histórico e Geográfico, Marina Andrade, e equipe, a exposição fica aberta ao público até 3 de julho de 2022, das 10h às 16h, de terça a sexta-feira; aos sábados, das 14h às 17h; e aos domingos das 10h às 13h (feriados, consultar horários).

São Benedito

Embora no Brasil se comemore o Dia de São Benedito a 5 de outubro e, internacionalmente, a 4 de abril, aqui em Poços de Caldas a história tem suas peculiaridades. No dia 13 de maio, fazia aniversário o Coronel Agostinho Junqueira, que foi proprietário do casarão rosa (Villa Junqueira), que hoje abriga o Museu. Ele era devoto de São Benedito e, depois de uma graça alcançada, doou o espaço onde hoje é a Praça Coronel Agostinho Junqueira para a construção da igreja de São Benedito, com a participação de fiéis. Portanto, 13 de maio é feriado municipal da Festa de São Benedito em Poços de Caldas.

A exposição é composta por peças do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, do Museu de Arte Sacra da Diocese de São João da Boa Vista/SP, da Associação dos Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas e da Coleção pessoal do curador.

Semana Nacional dos Museus

A exposição “Viva São Benedito” integra a programação local da 20ª Semana Nacional de Museus, que acontece de 16 a 22 de maio. Com o tema “O poder dos museus”, o evento propõe uma reflexão sobre a importância libertadora dos museus. A temática deve estar presente nas ações de pesquisa, de preservação, de conservação, de educação, de comunicação, de ação cultural, de gestão, de inovação tecnológica, de cumprimento de suas funções sociais e de criação de repertórios para o futuro.