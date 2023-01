Viva Urca traz show de stand up comedy

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Viva Urca!, tradicional festival de arte e cultura volta a todo vapor. Em seu primeiro evento presencial após a pandemia, o festival traz uma programação recheada que vai desde música, espetáculos musicais, lançamento de livro, rodas de conversa e Stand up Comedy.

A apresentação de stand up comedy conta com a presença dos comediantes João da Nica (motoboy que virou fenômeno da internet), Valdeci Proença (o maior anão do mundo, personagem do quadro O Mestre Mandou, do Programa The Noite, do SBT) e Beda Motero (o Viajante Humorista).

Os comediantes irão intercalar performances no palco em um espetáculo que dura cerca de 1h30.

SERVIÇO:

Data: 21.01.23

Local: Espaço Cultural da Urca