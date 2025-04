Você quer ter maior faturamento na Páscoa? Veja dicas que o Sebrae Minas preparou para o período

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Quase 4 mil pequenos negócios em Minas Gerais especializados na fabricação ou comércio de chocolates vivem a expectativa de aumentar seu faturamento na Páscoa em 2025, de acordo com dados da Receita Federal. Durante esse período, aparecem diversas chances de impulsionar as vendas, seja por meio da comercialização de ovos, doces e/ou outras guloseimas ou pela inclusão de elementos sazonais nos serviços, como embalagens personalizadas.

Por se tratar de um mercado competitivo, são fundamentais a dedicação e a inovação dos empreendedores para oferecer um produto distinto, gerando um bom relacionamento com os clientes. O item pode ser o mesmo dos concorrentes, mas o modo de preparo e a forma como é apresentado ao consumidor podem ser os principais diferenciais para conferir originalidade ao produto.

“A Páscoa oferece excelentes oportunidades para empreender, por meio do mercado de doces, ovos de Páscoa e produtos personalizados, permitindo explorar a criatividade e atender a demanda sazonal de forma lucrativa. O empreendedor deve se atentar à antecipação no planejamento, à qualidade dos produtos e à diferenciação no mercado. É importante ficar de olho nas tendências de consumo, oferecer opções personalizadas e inovadoras para os clientes”, explica a analista do Sebrae Minas Simone Lopes.

Por isso, é importante que o empreendedor dedique um tempo para fazer um planejamento anual voltado para épocas festivas e comemorativas para ver o que seu negócio pode fazer para se destacar. No caso, da Páscoa, principalmente, é ainda mais importante esse planejamento, visto a disparada no preço do cacau, o que impacta diretamente no preço do produto final.

“Como alternativa, é importante que o empreendedor desenvolva novos produtos temáticos, como biscoitos decorados, bolos e outros doces, em uma roupagem de Páscoa. Importante essa diversificação acontecer, mas sem perder a essência da marca, e de forma planejada para não impactar nos processos de produção”, pontua a analista.

O Sebrae Minas preparou algumas dicas importantes para os empreendedores que querem ampliar sua cartela de clientes, aumentar os lucros e expandir seu negócio.

• Planejamento antecipado: comece a planejar suas estratégias de marketing e produção com antecedência para garantir que você tenha tempo de ajustar qualquer detalhe e atender à demanda de forma eficiente;

• Inovação nos produtos: ofereça opções diferenciadas, como ovos de Páscoa personalizados, kits especiais, ou doces exclusivos. Inovar na apresentação e no sabor pode atrair mais clientes;

• Aposte no marketing digital: utilize as redes sociais ou campanhas de e-mail marketing para divulgar seus produtos, promover ofertas e criar engajamento com seus clientes. Fotos atraentes e promoções podem aumentar a visibilidade da sua marca;

• Ofereça produtos sazonais e personalizados: além dos ovos de Páscoa, invista em produtos sazonais como cestas de chocolate, kits gourmet ou embalagens personalizadas, que agregam valor ao produto e atraem diferentes públicos;

• Cuide da logística e prazos de entrega: com a alta demanda, é essencial organizar a produção e a entrega para que os produtos cheguem frescos e no prazo. Garantir uma experiência positiva ao cliente pode torná-lo fiel para as próximas datas comemorativas.

Sul de Minas

No Sul de Minas, 609 pequenos negócios atuam na fabricação ou comercialização de chocolates, evidenciando a força desse segmento na economia regional. Poços de Caldas lidera o ranking com 53 empreendimentos, seguida por Varginha (50), Pouso Alegre (48), Itajubá (34) e Camanducaia (29). Esses números reforçam o potencial do setor, que movimenta a economia local e valoriza a produção artesanal, especialmente em datas comemorativas como a Páscoa.