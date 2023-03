Volante Lucas Silva está de volta para reforçar a Caldense

Depois de anunciar a contratação de três reforços, a Veterana oficializou a contratação de mais três atletas para fortalecer a equipe na disputa da repescagem do Campeonato Mineiro. Dois deles já defenderam a Veterana. O atacante Dija Baiano, que atuou pela equipe em 2013, e o volante Lucas Silva, que vestiu a camisa alviverde entre 2019 e 2021. A novidade é o centroavante Eduardo Júnior, de 28 anos e 1,91 m.

Todos os reforços estão treinando há alguns dias com o grupo, tiveram a documentação regularizada, viajaram com o elenco e estão à disposição da comissão técnica. A Caldense encara o Democrata-SL neste sábado às 18 horas na Arena do Jacaré em Sete Lagoas-MG.

Lucas Silva

Posição: Volante

Nome completo: Lucas Felipe da Silva

Nascimento: 07/06/1999

Origem: Campinas-SP

Altura: 1,82 m

Clubes: Bragantino, Grêmio Osasco, Caldense, Vitória, Grêmio Anápolis, São Caetano

Eduardo Júnior

Posição: Centroavante

Nome completo: Eduardo Gomes Hyppólito Júnior

Nascimento: 13/12/1994

Origem: São Paulo-SP

Altura: 1,91 m

Clubes: Juventus, Luverdense, Taubaté, Primavera, Inter de Santa Maria, Sousa

Dija Baiano

Posição: Atacante

Nome completo: Djavan de Lima Araújo

Nascimento: 05/04/1990

Origem: Feira de Santana-BA

Altura: 1,71 m

Clubes: Brasiliense, Guaratinguetá, Ipatinga, Caldense, Ituano, Volta Redonda, Boavista, Uberlândia, Ypiranga-RS, Portuguesa-RJ, Taubaté.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino

