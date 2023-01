Volta ao Cristo acontece nesse domingo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Volta ao Cristo Unimed chega a sua 40ª edição e acontece nesse domingo (29). Cerca de 2 mil corredores devem participar da prova . O percurso foi classificado como os 20 mais difíceis do Brasil. Atletas de destaque no cenário nacional e também internacional.

O percurso é de 16 km com saída do Ronaldão às 8h, passando pelas avenidas João Pinheiro e Mansur Frayha rumo ao centro de Poços, e claro, com a tradicional subida da rua Assis até a Serra de São Domingos retornando ao ponto de partida pela parte de trás da montanha.

Os vencedores ganharão um prêmio de R$ 3 mil no masculino e feminino, R$ 2 mil para os segundos colocados, R$ 1.500 para os terceiros, R$ 1mil para os seguintes e R$ 500 para quem chegar em quinto lugar, além de troféus e medalhas.

O regulamento completo está disponível na internet. Outras informações também podem ser obtidas pelo telefone 3697-2082.

Beatriz Aquino