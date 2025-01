Volta ao Cristo terá versão infantil no estádio municipal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A 10ª Voltinha ao Cristo vai acontecer no domingo (26) de manhã simultaneamente à 42ª Volta ao Cristo de Poços de Caldas. A versão mirim da prova será no entorno do estádio municipal Ronaldo Junqueira, zona oeste de Poços de Caldas, após a largada da competição oficial, marcada para as 7h30.

A Voltinha tem limite de 200 participações. Podem participar da prova crianças de 5 a 12 anos de idade. A inscrição é gratuita e pode ser feita na hora, das 7h às 7h30. A premiação inclui medalha, camiseta e frutas.

Categorias (masculino/feminino)

20 metros – 5 anos

25 metros – 6 anos

30 metros 7 anos

35 metros – 8 anos

50 metros – 9 anos

60 metros – 10 anos

70 metros – 11 anos

100 metros – 12 anos

A Voltinha ao Cristo é realizada pela Secretaria Municipal de Esportes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 3697-2082.