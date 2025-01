Volta ao Cristo Unimed atinge limite de inscrições

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A 42ª Volta ao Cristo Unimed atingiu o número máximo de inscrições. Com isso, duas mil pessoas devem participar da prova que vai agitar a cidade no dia 26 deste mês. A largada está prevista para as 7h30 no Estádio Municipal Ronaldo Junqueira, o Ronaldão.

A Volta ao Cristo está entre as 20 corridas mais difíceis do Brasil e este é um dos motivos da grande procura pelos atletas. “A Volta ao Cristo representa um grande desafio para quem corre”, comenta Carlos Alberto dos Santos, o Lelo, da Secretaria Municipal de Esportes. “É uma prova muito bem elaborada e todo corredor gosta, pela dificuldade e também pela qualidade da organização.”

Os atletas vão correr 17,7 km passando pelas avenidas João Pinheiro e Mansur Frayha rumo ao centro de Poços, passar pelas Thermas Antonio Carlos, subir a ladeira da rua Assis até o monumento do Cristo Redentor e retornar ao ponto de partida descendo a parte de trás da montanha com trecho em terra, saindo na Gentil Messias e acessando novamente as avenidas principais na zona oeste.

A premiação inclui R$ 3 mil para os vencedores no masculino e feminino, R$ 2 mil para os segundos colocados, R$ 1.500 para os terceiros, R$ 1 mil para os seguintes e R$ 500 para quem chegar em quinto lugar, além de troféus e medalhas.

A Volta ao Cristo tem a Unimed como parceira e apoio do DMAE, DME, Demutran, Grupo de Escoteiros Primeiro Centenário, Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, secretarias de Obras, Saúde e Serviços Públicos.

Mais informações: (35) 3697-2082.