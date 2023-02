Volta ao Cristo Unimed: atletas de Poços de Caldas são premiados em jantar

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Mais de 20 atletas poços-caldenses que participaram da Volta ao Cristo Unimed foram premiados na noite de ontem (01), no Nikkey Clube, durante jantar comemorativo.

Entre os participantes, estiveram presentes os representantes das empresas parceiras, o vice prefeito Júlio César de Freitas, o coordenador da Guarda Municipal, Marcelo Gavião Bastos, Secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu e o presidente da Unimed Poços, patrocinadora oficial da corrida.

“Para nós é uma alegria poder participar deste evento tão importante para a cidade, com reconhecimento nacional e internacional. A nossa cooperativa de saúde incentiva e apoia a promoção da saúde e maior qualidade de vida, através da prática esportiva. Esperamos poder contribuir pelos próximos anos também” afirma Odilon Trefiglio Neto.

Em sua 40ª edição, a Volta ao Cristo Unimed marca o início do calendário esportivo na cidade. “Brincamos na secretaria de esportes que o ano só começa pra gente depois dessa prova. Ela já entrou para o calendário nacional de atletismo, se tornou uma referência e temos orgulho em receber atletas do mundo todo” comemora Fernando dos Santos, Secretário Municipal de Esportes, mais conhecido como Pelé.

O campeão de Poços de Caldas, na categoria geral masculina, foi o atleta Rafael Leôncio da Silva, do Projeto do Amanhã Atleta do Futuro. “Este prêmio é a realização de um sonho, agradeço a Deus por este momento, pois Ele faz tudo no tempo certo. Não tenho nem palavras para este momento” conta.

A corrida

Mais de 1.300 atletas fizeram o percurso de 16km, considerado um dos vinte mais difíceis do país. A vencedora da categoria feminina foi a poços-caldense, Tatiele de Carvalho, com 1:13:49s. O título não ficava com uma atleta poços-caldense há 32 anos, desde 1991, quando Miranel venceu.

No masculino, o vitorioso foi o atleta queniano Enos Kipruto Saat, que fez o tempo de 58:37s.

Beatriz Aquino