Volta ao Cristo Unimed inscreve até o dia 22

A 42ª edição da Volta ao Cristo Unimed acontece no dia 26, último domingo do mês, abrindo o calendário esportivo de Poços de Caldas. A prova deve reunir mais de mil atletas, incluindo competidores nacionais e internacionais.

O prazo de inscrição acaba no dia 22 ou até atingir dois mil corredores. A inscrição pode ser feita on-line ou pessoalmente na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (rua São José, 345, Country Club, ao lado do Samu). A taxa é de R$ 100 na internet e R$ 80 presencialmente. Idosos têm desconto.

A Volta ao Cristo Unimed está entre as 20 corridas mais difíceis do Brasil por conta da forte subida da Serra de São Domingos.

Percurso

A largada está prevista para as 7h30 no Estádio Municipal Ronaldo Junqueira, o Ronaldão. Os atletas vão correr 16 km passando pelas avenidas João Pinheiro e Mansur Frayha rumo ao centro de Poços, dobrar nas Thermas Antonio Carlos, subir a ladeira da rua Assis até o monumento do Cristo Redentor e retornar ao ponto de partida descendo a parte de trás da montanha com trecho em estrada de terra, acessando novamente as avenidas.



Premiação

A premiação inclui R$ 3 mil para os vencedores no masculino e no feminino, R$ 2 mil para os segundos colocados, R$ 1.500 para os terceiros, R$ 1 mil para os seguintes e R$ 500 para quem chegar em quinto lugar, além de troféus e medalhas.