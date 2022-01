Volta ao Cristo vai ser realizada no último final de semana de janeiro

Cancelada em 2021 por conta da pandemia, a Volta ao Cristo chega à 39ª edição em janeiro deste ano. A prova vai acontecer no dia 30. Mais uma vez, a competição ganha o “sobrenome” Unimed devido a uma parceria com a Prefeitura na realização.

A novidade da nova edição é que os corredores precisam estar vacinados para participar. A Volta ao Cristo Unimed é realizada em pista de asfalto e terra, totalizando um percurso total de 16 km, passando pelas avenidas João Pinheiro e Mansur Frahya, na zona oeste, ruas Junqueiras e Assis no centro, e pela estrada que contorna a Serra de São Domingos.

O percurso é considerado um dos mais difíceis do Brasil e costuma atrair corredores profissionais e amadores de todo o Brasil e também de outros países. A corrida é dividida em duas categorias gerais, masculino e feminino, além de suas subdivisões, com premiações em dinheiro, troféu e medalhas. Os vencedores no masculino e feminino vão receber R$ 3 mil cada.

Para quem mora ou nasceu em Poços, a inscrição pode ser feita pessoalmente na Secretaria de Esportes e Lazer. O valor é de R$ 70. Para o pessoal de fora, a inscrição custa R$ 90 e pode ser feita aqui. Corredores com mais de 60 anos pagam meia. Na página é possível também acessar o regulamento.

Os números, chips, camisetas e demais peças que compõem o kit vão ser entregues no dia 29 de janeiro, das 8h às 18h, no Clube Nikey (em frente ao Ronaldão). A inscrição deve ser feita até o dia 26. O limite de participação é de dois mil corredores.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2082.

