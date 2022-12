Voluntários da Alcoa encerram o ano com Ação de Natal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Ação de Natal já se tornou uma tradição na Alcoa Poços de Caldas. Este ano foram arrecadados

alimentos e recursos financeiros, por meio de vaquinha online, direcionados à compra de produtos

para as cestas básicas da campanha “Natal sem Fome”. A ação, coordenada pela Equipe Líder de

Relações Institucionais (ELRI) da Unidade, foi um sucesso e sensibilizou não só os voluntários e

voluntárias da Alcoa, como os alunos da Escola Cepoc, que aderiram e arrecadaram 278 caixas de

leite.

“Fechamos a nossa programação de ações sociais do ano com chave de ouro, mostrando a força do

voluntariado na nossa Unidade”, destacou Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e

Comunicação da Alcoa Poços de Caldas. “Além dos produtos da cesta básica, com os recursos da

vaquinha online conseguimos comprar 400 pacotes de bolachas waffes e 200 chocotones, que

deram um ar mais natalino às cestas”.

Para Rita de Cássia Alves, da Coopergore, parceira da campanha “Natal sem Fome”, a participação

da Alcoa foi muito importante e acrescentou novos itens às cestas, deixando-as especiais. “Tínhamos

a expectativa de montar 150 cestas e já estamos chegando a 250, graças a parceiros como a Alcoa e

outras empresas que atenderam ao nosso chamado e fizeram as doações”.

Além da Ação de Natal, o fim de ano na Alcoa foi de doações para a comunidade. No dia 21 de

dezembro foram doadas 1.250 máscaras PFF2 para proteção contra a COVID-19 para a Secretaria

Municipal de Saúde de Poços de Caldas.

No dia 22, a Alibrás, fornecedora do Restaurante da Alcoa, somou às ações de final de ano, em

virtude da campanha Não ao Desperdício, doou 15 cestas básicas que foram destinadas para a

Associação Maria Cinderela, que foram distribuídas entre as famílias das jovens atendidas pelo projeto.

Beatriz Aquino