Voluntários da Alcoa Poços promovem ação comunitária em comemoração aos 35 anos do Instituto Alcoa

Segundo ACTION de 2025 beneficiou o Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico (CIDEP) que receberá a doação de R$ 35 mil do Instituto Alcoa

Poços de Caldas (MG), abril de 2025 – O aniversário de 35 anos do Instituto Alcoa foi comemorado em Poços de Caldas da forma que os voluntários da Unidade mais gostam: fazendo o bem. No sábado, dia 26 de abril, eles participaram de uma ação comunitária (2º ACTION 2025) no Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico (CIDEP). Durante toda a manhã, cerca de 60 voluntários, entre funcionários(as), contratados(as), familiares realizaram atividades esportivas, como futebol inclusivo, atletismo com corrida e lançamento de dardo, proporcionando momentos de diversão e integração para crianças e jovens atendidos pela instituição, além de preparem um lanche especial. A ação teve a presença de Rodrigo Giannotti, diretor de Operações da Alcoa Poços, e de Walmer Rocha, Diretor de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Alcoa Brasil, e membro do Conselho de Administração do Instituto Alcoa.

Este é o segundo ACTION realizado pelos voluntários da Alcoa Poços no CIDEP (o primeiro foi em 2023), instituição que se dedica ao desenvolvimento do esporte paralímpico e à inclusão de pessoas com deficiência. “Nesta ação contamos também com a importante participação do nosso Grupo de Inclusão para Pessoas com Deficiência (ABLE), reforçando o nosso compromisso com as comunidades onde atuamos e com a promoção da inclusão e diversidade”, reforça Rodrigo Giannotti.

Walmer Rocha falou da importância do Instituto Alcoa, que, desde 1990, apoia projetos e ações que beneficiaram as comunidades de Poços de Caldas, Andradas e Caldas, em Minas Gerais, e Divinolândia e São Sebastião da Grama, em São Paulo. “Celebramos o passado para construir um futuro ainda melhor, valorizando nossa trajetória e fortalecendo a relação com as comunidades onde atuamos, por meio do trabalho conjunto”, destaca. “Além de Poços de Caldas, as nossas localidades em Juruti (PA), São Luís (MA) e São Paulo (SP), também estão desenvolvendo iniciativas com as comunidades”.

Como parte da celebração, o Instituto Alcoa vai destinar, após aprovações de relatórios das instituições, um total de R$ 140 mil para apoiar as organizações participantes, sendo R$ 35 mil para cada beneficiada.

Leonardo Souza, presidente do CIDEP, agradeceu a parceria com a Alcoa. “Conseguimos reforçar os nossos valores de empatia e trabalho em conjunto entre pessoas com deficiência e pessoas que não têm deficiência”, celebra. “E os recursos nos ajudarão a melhorar a qualidade do nosso atendimento, com a aquisição de materiais como microfone sem fio, caixa de som, tela retrátil projetor, cabos de caixa de som, mesa de som, freezer etc.”.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, desde 1965. Com mais de mil funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina ao mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em Educação e Geração de Trabalho e Renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).