Voluntários da Alcoa promovem atividades na Escola Pedro Affonso, em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

4º ACTION de 2024 teve a participação de estagiários e parceiros da empresa

A Alcoa Poços de Caldas, em parceria com o Instituto Alcoa, promoveu o 4º ACTION de 2024, no dia 9 de agosto, na Escola Municipal Dr. Pedro Affonso Junqueira, localizada no Jardim Kennedy, em Poços de Caldas (MG). O evento, que também marcou a comemoração do Dia do Estagiário, 18 de agosto, foi organizado pela Equipe Líder de Relações Institucionais da Alcoa Poços de Caldas (ELRI) e contou com a participação de 26 voluntários, entre estagiários e funcionários da Unidade.

A ação também teve o apoio da empresa Cattani, com o transporte dos voluntários, e dos projetos incentivados de Poços de Caldas: Ateliê Amor de Arte, com oficina de artesanato para construção de jogos educativos com materiais reutilizáveis, e Art’culando Hip Hop, que ofereceu uma oficina de música e dança hip hop para as crianças.

Juntos, eles proporcionaram uma tarde especial para cerca de 100 alunos e alunas do 3º ano, encerrada com um delicioso lanche, estendido às 400 crianças do turno da tarde.

Hadassa Alves de Gouveia, estagiária de Tecnologia da Informação, conta que durante o ACTION foram desenvolvidas diversas atividades para promover a interação e o aprendizado das crianças, como oficinas de street dance, artesanato, gincana esportiva e implantação de uma horta, além de muita pipoca, cachorro-quente e algodão-doce. “É muito gratificante ter a oportunidade de contribuir com essas importantes melhorias para a escola”, afirma.

Após a aprovação do relatório final do Instituto Alcoa, a escola receberá R$ 15 mil. “Vamos utilizar estes recursos para investir em infraestrutura de segurança com a instalação de equipamentos e monitoramento da unidade escolar”, explica Milena Pupo, vice-diretora da escola.

“Reforçamos nosso compromisso com a comunidade local e com a educação, por isso prezamos por ações que contribuam para o desenvolvimento social e o bem-estar das crianças. Agradecemos a todos os voluntários e parceiros que tornaram este evento possível”, finaliza Fernanda Ferrante, gerente de Mineração da Alcoa Poços de Caldas, que representou a liderança da Unidade no ACTION.

Sobre o ACTION

O ACTION (sigla para “Alcoanos contribuindo juntos em nossas vizinhanças”) é um programa do Instituto Alcoa, onde funcionários e empresas parceiras dedicam quatro horas de seu tempo livre para realizar serviços voluntários em alguma instituição e, posteriormente ao evento, a organização recebe uma doação no valor de R$ 15 mil. Ao longo do ano a Alcoa promove 9 edições na região de Poços de Caldas.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.047 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0