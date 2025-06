Voluntários da Alcoa promovem palestra sobre compostagem e implantam hora comunitária na APHAS

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ACTION em parceria com o Instituto Alcoa e a Alcoa Poços de Caldas implementou horta comunitária e prevê doação de R$ 15 mil

A 3ª edição do ACTION promovido pelo Instituto Alcoa, em parceria com a Alcoa Poços de Caldas, foi realizado no sábado, 31 de maio, na Associação de Promoção Humana e Assistência Social (APHAS), que recebeu voluntários para a criação de uma horta comunitária e a realização de workshops sobre jardinagem, compostagem e cultivo sustentável. As atividades também promoveram a integração entre jovens, adultos e crianças, além de oferecerem capacitação para cultivo de hortas domésticas.

“O ACTION representa o nosso compromisso com a comunidade e o voluntariado. Ver os nossos colaboradores engajados em iniciativas como essa, contribuindo para a sustentabilidade e para a qualidade de vida das pessoas, reforça o nosso propósito de gerar impacto positivo na região”, conta Sarah Pimenta, gerente de Meio Ambiente da Alcoa.

A APHAS promove ações sociais e programas voltados ao desenvolvimento humano com projetos que beneficiam crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade, e já havia recebido um ACTION em 2013, quando foram promovidas palestras e distribuídas cestas básicas. Além disso, a Alcoa e a instituição mantêm uma parceria de longa data, com a construção da sede em 2010, a aquisição de eletrodomésticos e a realização de palestras por meio do projeto Maria Cinderela em 2016, e a implementação da iniciativa Elas por Elas, de geração de trabalho e renda, em 2020.

Após a aprovação do relatório final do Instituto Alcoa, a APHAS receberá uma doação de R$ 15 mil, que será utilizada para aquisição de insumos e equipamentos, além de despesas administrativas e manutenção do espaço. Nelma Benetti, presidente voluntária da APHAS, conta que a ação tem grande contribuição para as pessoas que frequentam a instituição. “Os aprendizados de manejo da horta poderão ser replicados nas casas dos nossos assistidos e os produtos aqui produzidos serão utilizados no preparo das refeições”, destaca.

“Desde o começo a parceria com a APHAS foi muito gratificante. Nós viemos aqui para ajudá- los e acabamos saindo com uma bagagem e um aprendizado enorme”, finaliza Caroline Blaudt, voluntária da Alcoa Poços de Caldas e membro da Equipe Líder de Relações Institucionais (ELRI).

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, desde 1965. Com mais de mil funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina ao mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em Educação e Geração de Trabalho e Renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).