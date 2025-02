Whatsapp do Alô Saúde está fora do ar temporariamnete

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, informa que o WhatsApp do Alô Saúde está temporariamente fora do ar devido a problemas técnicos. Estamos trabalhando para resolver a situação o mais rápido possível

Enquanto isso, para qualquer demanda relacionada a consultas, exames e cirurgias, entre em contato pelo telefone fixo (35) 3114-8127 ou procure o atendimento presencial na Rua Pará, 284 – Centro, sala 20, das 8h às 18h.

