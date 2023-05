Winteriô realiza evento no Arte Ziriguidum para celebrar os 15 anos de existência

O Arte Ziriguidum recebe neste sábado (6), evento que vai celebrar os 15 ANOS de existência na festa de lançamento da NOVA COLEÇÃO de inverno da Interiô.

Além do stand de roupas, irá acontecer um DESFILE especial e uma exposição que conta toda a trajetória da marca.

O evento contará ainda com a presença de DJs convidados e pocket-show.

A entrada é gratuita.

Serviço:

SÁBADO, 6 DE MAIO

DE 13H ÀS 20H

Arte Ziriguidum

Rua Ouro Preto 102

Beatriz Aquino

