Xadrez gigante volta a funcionar em Poços de Caldas

Após um longo período de pausa por conta da pandemia do coronavírus, o Xadrez Gigante volta a ter suas 32 peças disponibilizadas aos turistas e moradores de Poços de Caldas. Localizado ao lado da Estação Mogiana/Fepasa e da Praça do Imigrante, o ponto turístico ficou sem funcionar desde o início da pandemia e reabre nesta quinta (21).

O local é bastante apreciado tanto por turistas em busca de um cenário inusitado para fotografar quanto por jogadores de xadrez em geral. “Com a flexibilização das medidas sanitárias, determinadas pelo Comitê Covid-19, é uma boa hora para voltar as atividades do Xadrez Gigante”, diz o secretário de Turismo, Ricardo Oliveira.

O Xadrez Gigante vai funcionar das 8h às 17h30, de segunda a sexta, no sábado, das 8h às 17h, e domingo, da 8h às 13h30, horários em que funciona o Centro de Informações Turísticas (CIT), na Fepasa, responsável pela manutenção do ponto turístico, e onde as peças ficam armazenadas à noite.

A Secretaria de Turismo reforça que é obrigatório o uso de máscara e de álcool em gel no local.

