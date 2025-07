XCM Rota do Vulcão agita Poços em outubro

Atualizado em 28 de julho de 2025

XCM Rota do Vulcão movimenta ciclistas em Poços no dia 5 de outubro

A cidade de Poços de Caldas será palco de mais uma grande competição de mountain bike: o XCM Rota do Vulcão, que acontece no dia 5 de outubro (sábado), com largada no campus da UNIFAL. A prova reunirá atletas de diversas categorias e níveis em um percurso desafiador de até 48km com 1.500 metros de altimetria acumulada.

Com categorias que vão do amador ao profissional — incluindo as divisões Pró, Sport, Mamute e E-Bike —, o evento promete reunir centenas de ciclistas de várias idades e regiões. A categoria Pró terá premiação em dinheiro para os três melhores tempos gerais, masculino e feminino, além de troféus para os cinco primeiros colocados de cada categoria.

A largada da categoria Pró está marcada para 8h10, enquanto a categoria Sport e Mamute larga às 8h30. O encerramento da prova será ao meio-dia, com premiação a partir das 12h30.

Além da competição, os participantes terão direito a diversos benefícios, como: chip de cronometragem, pontos de hidratação, seguro ciclista, ambulância, medalha finisher e troféus. Os primeiros 300 inscritos também ganham uma camiseta do evento.

As inscrições estão abertas até o dia 3 de outubro e o primeiro lote vai até 20 de agosto. O valor da inscrição é de R$ 90,00 para não associados e R$ 72,00 para associados da ACPC.

🔗 Inscreva-se: Clique aqui para se inscrever