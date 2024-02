XIV Congresso Sul Mineiro de Cirurgia Plástica e I Encontro da SBCP Regionais RJ, SP e MG

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O XIV Congresso Sul Mineiro de Cirurgia Plástica e o I Encontro da SBCP – Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – regionais RJ, SP e MG será realizado nos dias 7, 8 e 9 de março no auditório da PUC Minas, campus Poços de Caldas. Além da programação científica, um destaque do evento é a realização do mutirão de blefaroplastia (cirurgia de pálpebras). O Dr Victor Adissi além de anfitrião é quem está organizando o evento juntamente com a Liga da Plástica da PUC, sua experiência como cirurgião e membro da SBCP torna possível a realização da terceira edição do congresso Sul Mineiro na cidade de Poços de Caldas.

O mutirão será realizado no dia 7 de março em que serão realizadas cerca de 100 cirurgias plásticas, de maneira totalmente gratuita por diversos cirurgiões plásticos voluntários, tais cirurgias pretendem beneficiar a comunidade carente de Poços de Caldas.

O congresso será realizado com o apoio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Regional de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, além da Liga de Cirurgia Plástica da Puc Minas. Contará com a presença de mais de 80 cirurgiões plásticos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

No dia 8 de março o congresso abre a programação científica com palestras e mesas de discussão, temas como abdome, mama, face, aspectos legais da profissão, entre outros. Terminando o primeiro dia com um coquetel no Palace Cassino como agradecimento aos cirurgiões que voluntariamente participaram do mutirão.

No dia 9 de março o congresso se inicia às 8 horas com temas sobre cirurgias faciais e adversidades. Todo evento é permeado a exposição de patrocinadores, espaço para networking com os cirurgiões plásticos e submissão de trabalhos científicos dos alunos do curso de medicina.