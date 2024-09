XIX Semana Jurídica acontece entre os dias 10 e 12 de setembro na PUC Minas Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com palestras, minicursos e provas de formação jurídica, evento oferece uma ampla programação aos alunos do Curso de Direito

A XIX Semana Jurídica realizada pelo Curso de Direito da PUC Minas Poços de Caldas tem início nesta terça-feira (10) e segue até na quinta (12). Estudantes terão a oportunidade de acompanhar palestras, minicursos e provas de formação jurídica nos três dias de evento. As inscrições devem ser feitas até o dia 10 de setembro por meio do Portal do Aluno.

No primeiro dia de cerimônia, Rafael Alem Mello Ferreira, coordenador do Curso de Direito da PUC Minas Campus Arcos, ministra a palestra “Constitucionalismo Agressivo: Tecnologia, Trabalho e Dignidade”. As discussões ocorrerão às 09h e às 19h, no auditório do Prédio 2. Também no mesmo dia e local, a partir das 19h, José Luiz Quadro de Magalhães e Flávia Alvim de Carvalho discutem, em palestra, a “Ecologia Jurídica e Decolonialidade”.

Na quarta-feira (11), serão realizados seis minicursos, tanto de manhã quanto à noite, em salas espalhadas pelo Campus; cada um com um tema específico. Já na sexta-feira, quatro provas de formação jurídico geral serão realizadas junto aos estudantes.

A programação dos minicursos e provas de formação jurídico geral pode ser conferida a seguir:

Quarta-feira (11 de setembro)

Minicursos

Manhã – 09h, Sala 14.

Palestrante: Viviane de Arruda Pessoa.

Tema: A nova Lei de Improbidade Administrativo: aspectos práticos e pnconstutitucionalidades.

Noite – 19h, Sala 14.

Palestrante: André Pereira Melo.

Tema: Depoimento Especial: Lei 13.431/17 – Uma abordagem interdisciplinar sobre os aspectos processuais, psicológicos e conceituais sobre a rede de proteção da infância e sua atuação nos crimes contra vítimas vulneráveis.

Manhã e noite

Palestrante: Gustavo José Sousa.

Tema: O mercado de investimentos em imóveis de leilão, 09h e 19, Sala 20.

Palestrante: Alexandre Contin

Tema: Quem controla o controlador? O STF entre a salvaguarda da Constituição e o ativismo judicial em tempos de crise democrática, 09h e 19, Sala 22.

Palestrante: João Lucas Semensato (Integrante do Grupo de Estudos GECRIC).

Tema: A reincidência como óbice para a aplicação do princípio da insignificância, 09h e 19, Sala 25.

Palestrante: Carlos Eduardo de Cássio Ramos.

Tema: As finalidades da pena, o mito da ressocialização e o método da APAC como solução, 09h e 19h, Sala 32.

Quinta-feira (12)

Prova de formação jurídico geral (todas as provas serão realizadas às 09h e às 19h, no auditório do Prédio 2)

Palestrantes: Alisson José Estevam dos Santos e Beatriz Bassoto Cava.

Tema do Painel 1: Direito de literatura em Memórias Póstumas de Brás Cubas: revisitando o legado histórico-ficcional machadiano.

Palestrantes: Marcus Vinicius Quessada e Paloma Silveira Pique Dourador.

Tema do Painel 2: Machado de Assis e o convite às pesquisas interdisciplinares em direito e literatura.

Palestrante: Tadeu Rodrigues.

Tema do Painel 3: Brás Cubas e as reflexões sobre a justiça.

Palestrante: Isadora Prévide.

Tema do Painel 4: Machado de Assis na periferia no capitalismo: um romance entre a escravidão e o liberalismo.