Zé Alexanddre, que passou parte da carreira em Poços de Caldas, é finalista do The Voice +

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O cantor Zé Alexanddre, que passou parte da carreira em Poços de Caldas, é um dos oito finalistas do programa The Voice +, primeira edição da competição musical voltada para talentos com mais de 60 anos que vai ao ar aos domingos, pela Globo. Zé Alexanddre, que integra o Time Claudia Leitte, conquistou a vaga com a interpretação de “That’s What Friends Are For!”.

Depois de uma semifinal de muito talento e emoções, os técnicos Claudia Leitte, Daniel, Ludmilla e Mumuzinho escolheram duas vozes de seus respectivos times para se apresentarem no último programa da primeira temporada, que contará com oito participantes disputando o prêmio.

A grande decisão do reality musical será no próximo domingo, 04 de abril, com a participação do público. A votação que define a voz vencedora do The Voice + acontece só no domingo.

O cantor

Zé Alexanddre tem 63 anos e é natural do Rio de Janeiro. Iniciou a carreira como músico, cantor e compositor em 1977, quando foi convidado por Oswaldo Montenegro para participar da peça “João sem nome”. Em 79, interpretou junto com Montenegro a música Bandolins, no festival da extinta TV Tupi.

Em Poços de Caldas, desenvolveu a “Oficina do Palco”, oficina de teatro em parceria com a “Oficina dos Menestréis” de São Paulo. Em ações junto à Secretaria Municipal de Cultura participou, de 2015 a 2019, de editais como Incentivo à Cultura, Julho Fest, Pró-Museu e Patrocínio.