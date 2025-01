Zélia Maria Testi Moreira é anunciada como nova Secretária de Esportes de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O prefeito de Poços de Caldas, Paulo Ney, nesta terça-feira (21), revelou um nome aguardado para o comando da Secretaria de Esportes do município: Zélia Maria Testi Moreira, mais conhecida como Zelinha.

Com uma trajetória marcada por importantes conquistas no esporte, Zélia iniciou sua carreira como atleta de basquete, destacando-se ao conquistar o vice-campeonato mineiro nos Jogos do Interior de Minas Gerais (JIMI). Ela fez parte da equipe de basquete da Associação Atlética Caldense (MG) e também integrou a equipe de São João da Boa Vista (SP), com participações nos Jogos Regionais do Estado de São Paulo. Sua experiência no esporte ainda inclui o trabalho como assistente técnica de Luis “Zinho” Cagnani, renomado treinador de basquete.

Além de seu sucesso nas quadras, Zélia tem se destacado em provas de longa distância, como a Maratona de São Paulo e a Corrida das Estações, além de outras competições de grande porte, como a Corrida da Mulher e a Corpore Samsung, todas realizadas na capital paulista. Sua trajetória é pautada por um forte comprometimento com o esporte e pela convicção de que ele é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e coletivo.

Na área profissional, Zélia é especialista em Gestão e Liderança e possui uma vasta experiência na administração de equipes. Ao longo de 34 anos de carreira no Colégio Objetivo, ocupou os cargos de professora, coordenadora pedagógica e gestora. Sua experiência em gestão de pessoas, desenvolvimento de estratégias e criação de ambientes de trabalho colaborativos é amplamente reconhecida. Zélia se destaca pela habilidade de resolver conflitos, melhorar a comunicação interpessoal e alinhar objetivos dentro de uma equipe.