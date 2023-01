Zona Leste recebe ações do projeto Viola e Acordeon

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesse domingo, (15), a Zona Leste de Poços de Caldas recebe ações do projeto Viola e Acordeon. Os músicos Anderson Martins e Milton Leite começaram o ano com uma série de shows gratuitos por diferentes espaços da cidade e neste domingo as apresentações são realizadas na Casa de Passagem Travessia, às 11h, e também no CEU da Zona Leste, às 15h30.

Os shows passeiam pela pela sonoridade da música brasileira, propagando a cultura popular e a diversidade cultural do país, trazendo um repertório com músicas regionais referente ao estilo raiz mesclados com outros gêneros modernos, como samba, pop rock e MPB, além de canções autorais. O objetivo é promover a cultura popular evidenciando a autenticidade dos instrumentos viola e acordeom, que juntos possuem uma sonoridade única.

A ação na Casa de Passagem Travessia estava prevista para acontecer no final de dezembro, mas devido às chuvas precisou ser remarcada. O CEU da Zona Leste foi escolhido para o roteiro por ser um importante espaço descentralizado que tem promovido, com diversas ações, os artistas e a pluralidade cultural local.

O projeto cultural é viabilizado com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas e tem produção da Carvalho Agência Cultural.

Para conhecer mais sobre o trabalho acompanhe as redes sociais @andersonmartinscantor e @miltongleite.

VIOLA & ACORDEON PELA CIDADE

Data: Domingo, 15 de janeiro de 2023

*Ações gratuitas

Na Casa de Passagem Travesia

Horário: 11h

Endereço: Rua Oscar da Cruz, 420 – Chácara Poços de Caldas , Poços de Caldas

No CEU da Zona Leste

Horário: 15h30

Endereço: Rua Miguel Calixto de Moraes, nº 1.153 – Jardim Itamaraty V, Poços de Caldas

