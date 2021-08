Zona sul vai receber pista profissional de BMX

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi lançado oficialmente nesta segunda-feira (09), a construção do “Poços Bike Park”. O espaço localizado na Zona Sul da cidade, bem ao lado do estádio João Batista Gonçalves (Estádio Prontidão) no Conjunto Habitacional Dr. Pedro Affonso Junqueira, terá uma das melhores e maiores pistas de BMX profissional do país.

A ideia é que sejam montados dois gates de largada, um de 8 metros e outro de 5 metros e no espaço poderá ser reaproveitada a estrutura do terreno, para modelamento da pista profissional.

Na oportunidade, foi realizada também uma homenagem por parte da Prefeitura ao atleta profissional de BMX Renato Rezende, representante do Time Brasil nas Olimpíadas de Tokyo 2020.

Morador de Poços e com suas raízes esportivas na cidade, Renato Rezende falou sobre a importância desta pista.

“Ter uma pista de nível internacional em Poços de Caldas é realmente um sonho. Acredito muito que vamos conseguir fazer a diferença e ainda mais agora com o bom resultado nas Olimpíadas e a visibilidade do esporte, poderemos com certeza incentivar muitas crianças para a prática esportiva e sou muito feliz por poder fazer parte disso.”

O prefeito Sérgio Azevedo, comentou a importância do esporte e este grande incentivo junto ao Bike Park. “Poços já é considerada a capital nacional da bicicleta. Há poucos dias inclusive anunciei nossa ciclovia, que vai interligar todas as regiões da cidade e o ponto final será aqui, no Bike Park. É um espaço que atualmente não tem nenhuma utilidade e que se transformará em uma das melhores pistas profissionais de BMX do país, valorizando nossos atletas que tem se destacado e contando também com projetos sociais que serão fomentados nessa região.”

O vice-prefeito Júlio César de Freitas, prestou também sua homenagem ao atleta e comentou a importância deste investimento ao esporte. “É uma alegria e um orgulho prestar esta homenagem ao Renatinho, é uma grande referência que todos temos. E essa é a proposta de nossa administração, este compromisso com o esporte de melhorar a estrutura e as condições para a prática, além de valorizar cada um de nossos esportistas, independente das modalidades. O atleta brasileiro que vai por exemplo, para uma Olimpíada, já sai na minha visão com uma medalha no peito e queremos a partir do Bike Park e outras ferramentas esportivas, revelar novos atletas de nossa cidade.”

Após este lançamento a Secretaria de Esportes em parceria com demais setores, prossegue com os estudos para início das obras de construção do Bike Park Poços.

Participaram também na oportunidade, o secretário de Governo Celso Donato; o secretário de Esportes Fernando Santos; o secretário de Comunicação Paulo Ney de Castro; e os vereadores Wellington Guimarães e Douglas Souza.