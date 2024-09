Zoo das Aves comemora 7 Anos com Expedição VIP para os visitantes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 18 de setembro, o Zoo das Aves comemora seu 7º aniversário, consolidando-se como uma referência em turismo, lazer, educação ambiental e responsabilidade social. Embora inaugurado oficialmente há sete anos, o Zoo traz consigo a experiência de mais de quatro décadas dedicadas à preservação e cuidado das aves desde que iniciou as suas atividades como criadouro particular.

O Zoo oferece uma experiência inesquecível ao longo de um percurso de aproximadamente 1,5 km, onde os visitantes podem observar mais de 2.000 aves de cerca de 200 espécies distintas. O parque também abriga outros animais, como jabutis, cervos, veados-catingueiros e anta. Além disso, os recintos de imersão permitem aos visitantes uma vivência única, ao se aproximarem das aves nos biomas da Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, Fauna Africana, e em áreas dedicadas a araras, flamingos, aves aquáticas, entre outros.

Para celebrar o seu aniversário, o Zoo das Aves preparou uma campanha que estará disponível entre os dias 16 e 22 de setembro de 2024. Durante esse período, os visitantes que adquirirem um ingresso regular terão a oportunidade de participar, sem custo adicional, da Expedição VIP, uma experiência única e imersiva que vai além do passeio convencional já que o visitante terá acesso aos bastidores do zooparque e acompanhado de um técnico que apresenta a história, curiosidades e informações detalhadas.

A Expedição VIP tem duração média de duas horas e meia, proporcionando uma jornada rica em conhecimento e contato com a fauna. No entanto, a participação estará sujeita à disponibilidade de vagas, que serão limitadas a 25 por dia. As vagas serão preenchidas por ordem de agendamento, que pode ser realizado através do WhatsApp pelo número (35) 99857-2561 ou diretamente na bilheteria do parque.