Conexão Sedet aborda “Propósito e Pessoas” no dia 19

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) realiza uma nova edição do projeto Conexão Sedet no dia 19, desta vez, com o tema “Propósito, Performance e Pessoas”. O evento será às 18h30 no Palace Cassino.

Haverá dois convidados nesta edição. Um deles é Carlos Busch, especialista em TI com mais de 20 anos de experiência em multinacionais e formação acadêmica em instituições como MIT, Harvard e Singularity. Ele vai apresentar a palestra “Fuja da Média”.

O outro convidado é o empresário poços-caldense Otávio Ribeiro, do grupo Ribeiro. O empreendedor expandiu sua empresa em parceria com seu irmão e sócio, André Ribeiro, formando o Grupo Ribeiro Medicina Diagnóstica. Percebendo a falta de profissionais qualificados, eles criaram o Gr Educação, investindo em programas de capacitação.

Inscrição

A inscrição é gratuita e já pode ser feita aqui. Quem quiser, pode levar um quilo de alimento não-perecível, destinado a famílias em vulnerabilidade social atendidas pelo Banco de Alimentos.

Conexão Sedet

O objetivo do Conexão Sedet é fornecer um ambiente propício para o compartilhamento de experiências, análise do mercado global, identificação de obstáculos e desafios enfrentados por empreendedores locais, bem como a busca por soluções práticas que possam ser aplicadas no cotidiano dos negócios no município.

O Conexão Sedet é uma iniciativa que ocorre periodicamente e aborda uma ampla gama de temas relacionados à atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, englobando setores como Comércio, Indústria e Agropecuária. As edições anteriores contemplaram temas como turismo, educação financeira e planejamento estratégico.