Corpo de Bombeiros realiza simulado de evacuação no Hospital Santa Casa de Poços de Caldas

Na tarde desta sexta-feira, 26, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) conduziu a operação “Rota de Emergência – Fase 1”, um exercício de evacuação no Hospital Santa Casa de Poços de Caldas.

A simulação começou com um incêndio fictício no centro cirúrgico, localizado no 2º andar do hospital, utilizando um gerador de fumaça. Ao detectar o “incêndio”, a brigada de incêndio do hospital foi acionada, comunicando o CBMMG e iniciando o procedimento de evacuação. Os participantes seguiram para pontos de encontro previamente estabelecidos do lado de fora do hospital.

Com a chegada dos bombeiros, militares equipados iniciaram o combate ao incêndio, utilizando linhas de mangueiras que foram montadas e estendidas até o local do foco do “incêndio”. A operação foi concluída com a linha de combate ao incêndio devidamente preparada.

Essa iniciativa contribui significativamente para a preparação dos funcionários do hospital em situações de emergência, promovendo a cultura de prevenção e autoproteção.