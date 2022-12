Departamento Municipal de Trânsito apreende veículo clonado

Alice Dionisio

Nesta quinta-feira, 22 de dezembro, a Departamento Municipal de Trânsito, com o apoio da Guarda Municipal, através do sistema de cerco eletrônico, abordaram um veículo clonado.

Conforme o Departamento, o veículo utilitário GM Montana/Sport, foi abordado pelos agentes de trânsito, com o apoio da GCM na avenida Sinésio do lago, próximo ao número 428, no bairro Maria Imaculada, zona oeste da cidade.

Foi constatado que o veículo era clonado com placa de outro veículo. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o veículo removido para o pátio credenciado.

O proprietário foi conduzido até a Delegacia de Polícia e o veículo foi removido para o pátio credenciado.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.