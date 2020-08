Duas pessoas são presas por caça ilegal em Bandeira do Sul

Dois pássaros de fauna silvestre foram recuperados

Alice Dionisio | 13h15

Duas pessoas foram presas nesta manhã (06) por posse irregular de arma e caça ilegal, em Bandeira do Sul. Segundo a Polícia Militar, após várias denúncias, a Polícia Civil realizou uma Operação Conjunta. Os policiais foram até as casas dos suspeitos. Ao todo foram encontradas 65 munições de calibre 22 intactas e oito cápsulas já deflagradas, oito munições de calibre 38 intactas, uma cápsula recarregada de calibre indefinido, uma carabina de calibre 38, uma espingarda e uma garrucha de calibre vinte e dois e duas aves de fauna silvestre, sendo um azulão e um trinca ferro. Os dois autores foram presos em flagrante e todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto aos animais.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.