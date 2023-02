Festa do Trabalhador tem primeira reunião preparatória

Alice Dionisio

Na manhã desta quinta-feira (23) aconteceu a primeira reunião sobre a Festa do Trabalhador. O encontro ocorreu na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com participação de representantes de vários setores da Prefeitura envolvidos na organização.

A festa, que é realizada em 1º de maio no Parque Municipal Antonio Molinari, terá várias atrações ao público como shows, atividades esportivas, culturais e de recreação para crianças e adultos, praça de alimentação e também serviços de utilidade pública.

Haverá chamamento para entidades beneficentes e esportivas participarem da praça de alimentação, e também para cervejarias artesanais e empresas interessadas em patrocinar o evento. Os editais serão publicados em breve.

O secretário de Desenvolvimento, Franco Martins, destacou a importância da festa e do Dia do Trabalhador. “É uma data muito importante. A festa comemora o Dia do Trabalhador e o trabalho dignifica o homem e sua família. Além disso, a festa vem ao encontro da ascensão que Poços está tendo na geração de empregos.”

