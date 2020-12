Homem é preso suspeito de tentativa de homicídio contra a namorada, em Botelhos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um homem foi preso na noite do último domingo (06), na cidade de Botelhos, suspeito de tentar matar a própria namorada, com quem manteve um relacionamento por nove anos.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento na Praça Virgílio Silva, os policiais encontraram a vítima caída no chão, agonizando e com diversas perfurações na região do tórax. Ela foi socorrida pelos próprios militares. A mãe da mulher disse que o autor seria o companheiro da filha. Ele foi localizado e preso em flagrante, na porta do presídio local, onde se apresentou para ser preso.

O homem confessou o crime aos policiais. Ele disse que a vítima estava o traindo e que teria passado o dia todo na casa de outro homem. Confrontada, a mulher teria admitido a traição e saído de casa dizendo que iria fazer uma falsa denúncia de agressão. O companheiro seguiu ela até a praça e após discutirem, a agrediu com vários golpes de faca. A arma não foi encontrada,

Por conta do estado de saúde grave, a vítima não pôde ser ouvida. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil.