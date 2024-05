Homem suspeito de ameaçar ex-companheira é preso em Poços de Caldas

Um homem de 24 anos, foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira, 30, sob a acusação de ameaçar, perseguir e constranger ilegalmente sua ex-companheira.

Segundo informações apuradas pela Polícia Civil de Minas Gerais, por volta das 14h, o suspeito, desrespeitando uma medida protetiva que o obrigava a manter distância da vítima, aproximou-se dela enquanto esta tentava buscar auxílio na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Sua intenção era impedir que ela entrasse nas dependências da delegacia.

Os policiais, ao serem informados da situação, prontamente prestaram suporte à vítima. No entanto, o suspeito tentou fugir do local, sendo perseguido e detido ao entrar em um estacionamento próximo.

Após investigações, foi constatado que o homem possuía um histórico criminal marcado por diversas passagens, todas relacionadas a casos de violência doméstica e familiar.

O indivíduo foi autuado em flagrante e encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.

