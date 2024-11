Minas Forma: Governo de Minas e Senac oferecem capacitações gratuitas em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Participantes contam com bolsa-auxílio no decorrer do curso

O Programa Minas Forma, uma iniciativa do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e em parceria com o Sistema Fecomércio MG, por meio do Senac, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Técnicas de Operação de Caixa, em Poços de Caldas. O programa tem como objetivo oferecer capacitação profissional para a população em situação de vulnerabilidade social, promovendo a inclusão no mercado de trabalho.

As inscrições podem ser realizadas diretamente no Senac em Poços de Caldas, localizado na Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados, onde também serão ministradas as aulas, e também de maneira on-line, pelo site do Senac, através de link e código de confirmação. Mais informações pelo telefone (35) 2101-3150 ou WhatsApp (estadual) 31 3057-8600.

Curso Oferecido

Técnicas de Operação de Caixa

9 vagas disponíveis

Início em 18/11

Aulas de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30

Idade mínima de 16 anos

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar documento de identificação com foto, número do RG, CPF e comprovante de escolaridade. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal, que deve portar documento de identidade e CPF. É pré-requisito obrigatório possuir conta bancária para recebimento da bolsa auxílio (exceto conta salário e contas utilizadas para recebimento de benefícios do governo como Bolsa Família, por exemplo).

Bolsa Auxílio

Os estudantes matriculados receberão uma bolsa auxílio para ajudar com despesas de deslocamento e alimentação durante as aulas. O valor é de R$6,00 por hora-aula frequentada por dia e será paga de forma semanal, na semana subsequente a apuração de participação.

Programa Minas Forma

Lançado em maio, o Programa Minas Forma é uma iniciativa do Governo de Minas Gerais, em parceria com o Senac, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, em sua primeira rodada voltado para o setor de turismo, cultura e serviços, para oferecer cursos de formação profissional gratuitos, com foco na população em situação de vulnerabilidade social. Também serão consideradas as Pessoas com Deficiência (PCD) que têm 10% das vagas são reservadas.

Os cursos são práticos e variam entre 35 e 100 horas/aula, visando preparar os beneficiários para o mercado de trabalho, desenvolvendo tanto habilidades técnicas quanto socioemocionais, com objetivo de promover a entrada no mercado de trabalho e a geração de renda.

Sobre o Sistema Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais integra o Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais que tem como presidente o empresário Nadim Donato. A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário no estado, atuando em prol de mais de 740 mil empresas mineiras. Em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), presidida por José Roberto Tadros, a Fecomércio MG atua junto às esferas pública e privada para defender os interesses do setor de Bens, Serviços e Turismo a fim de requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho, disponibilizar benefícios visando o desenvolvimento do comércio no estado e muito mais.

Há 85 anos fortalecendo e defendendo o setor, beneficiando e transformando a vida dos cidadãos.

Senac em Poços de Caldas

Presente na região há mais de 25 anos e atendendo municípios no Sul de Minas, o Senac em Poços de Caldas é referência em ensino e qualificação profissional e possui um amplo portfólio de cursos técnicos, cursos livres, Aprendizagem Comercial e MBA, além de ser polo de Educação a Distância (EAD).

Com uma infraestrutura completa, a instituição, que faz parte do Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, que integra a CNC – Confederação Nacional do Comércio, possui laboratórios de informática, estética, enfermagem e um salão de beleza-escola, além de salas de aula bem equipadas e atualizadas, buscando sempre o aprimoramento dos alunos e do aprendizado.

Serviço: Curso do programa Minas Forma em Poços de Caldas

Inscrições: Rua Cerro Azul, 525 – Jardim dos Estados

Informações: telefone (35) 2101-3150 ou WhatsApp (estadual) 31 3057-8600.