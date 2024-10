Novos radares estão sendo instalados em pontos estratégicos de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas está recebendo a instalação de novos radares em pontos estratégicos, visando aumentar a segurança de motoristas, pedestres e moradores. Conforme a Defesa Social, os novos equipamentos estão sendo colocados em seis locais ao longo da Avenida Wenceslau Braz, sendo três no sentido centro e três no sentido bairro. Essa avenida, recentemente municipalizada, é conhecida pelo elevado índice de acidentes.

Os radares têm um limite de velocidade de 40 km/está equipado com o sistema de Cerco Eletrônico, tecnologia que permite a detecção automática de placas de veículos com registro de furto ou roubo. A escolha dos locais para a instalação foi feita com base em dados que indicam um alto número de infrações de trânsito, destacando a necessidade de fortalecimento do monitoramento nessas áreas.

Segundo o secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, a cidade está toda cabeada, o que significa que a necessidade de infraestrutura para a operação dos radares e outras tecnologias de segurança está sendo implantada. Isso garantirá um reforço significativo na segurança das vias, aumentando a proteção tanto para os moradores quanto para os motoristas que transitam pela cidade. Contudo, ainda não há previsão oficial para o início da operação dos novos radares.