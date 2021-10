Plano São Luís fará sorteio de incentivo ao Outubro Rosa

Todos os clientes que aderirem ao Plano até o dia 10 de Outubro de 2021, participarão do sorteio de exames de mamografia!

O quê: Campanha de incentivo ao Outubro Rosa

Data: De 1 a 10 de Outubro

Endereço: Av. Francisco Salles, 86 – Centro, Poços de Caldas – MG, 37701-702

Horário: Comercial.

Sobre a empresa

O Plano São Luís é de Poços de Caldas e já possui longa história na cidade. Equipe experiente que terá todo cuidado com quem partiu e a sensibilidade e amparo com quem ficou.

Para entrar em contato, ligue (35) 3042-2480 ou mande email para conveniosaoluis@gmail.com.

https://www.facebook.com/SaoLuisAF

https://www.instagram.com/planosaoluis/

