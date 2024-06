Poços de Caldas inova no combate à dengue com uso de drones de alta tecnologia

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A prefeitura de Poços de Caldas está dando mais um grande passo no combate à dengue, investindo em serviços de drones de alta tecnologia para identificar, monitorar e eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, zika e chikungunya. Essa inovação, já aplicada em várias regiões de Minas Gerais, vem mostrando resultados promissores no controle desses vetores.

O serviço será realizado em cinco etapas, sendo a primeira iniciada nesta terça-feira, 11 de junho nas regiões centro e leste. Cada mapeamento abrangerá uma área de 400 hectares, definidas como prioritárias pela Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental. Essas áreas são selecionadas de acordo com o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, levantado através do Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa), e a taxa de incidência de casos positivos de dengue.

A empresa responsável pela realização desse serviço foi contratada seguindo o disposto na Resolução SES/MG Nº 9.035, de 26 de setembro de 2023, que define as regras de financiamento do projeto de caráter transitório por meio de incentivo financeiro para utilização neste serviço.

O objetivo do serviço é a utilização de VANTs (veículos aéreos não tripulados), conhecidos como “drones”, como suporte às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Esses drones são capazes de executar o mapeamento de áreas, identificação e tratamento dos pontos de interesse (focos e potenciais criadouros do vetor) e fornecer painéis, programas ou sistemas que possibilitem à Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental realizar o monitoramento e a avaliação das ações. Eles possuem um alcance estendido, permitindo atingir áreas de difícil acesso, complementando o trabalho dos Agentes de Combate às Endemias.

Esta iniciativa representa um avanço significativo na luta contra as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, ampliando a capacidade de resposta do município e utilizando a tecnologia como aliada na promoção da saúde pública. Com a implantação desse serviço inovador, Poços de Caldas reforça seu compromisso em proteger a população e reduzir a incidência de doenças como dengue, zika e chikungunya.