Poços de Caldas mantém bons índices em relação aos casos de dengue

Alice Dionisio

Mesmo com o número de casos de dengue alto nas cidades da região, Poços de Caldas segue com bons números graças às ações de prevenção realizada pela Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental da secretaria de Saúde durante todo o ano.

Os agentes de combate às endemias no controle de vetores transmissores das arboviroses, como dengue, Zika Vírus, Chikungunya e Febre Amarela têm realizados várias ações que têm contribuído com os números positivos.

São realizadas visitas domiciliares a cada dois meses, para orientação da população acerca dos cuidados contra o mosquito Aedes aegypti. Neste período também acontecem eliminação de criadouros e tratamento com larvicida naqueles depósitos onde a eliminação não foi possível.

Quinzenalmente acontecem visitas em pontos estratégicos, como depósitos de sucatas, ferro velho, borracharias, cemitérios e outros locais que, pela atividade desenvolvida, geram um grande número de criadouros do mosquito. Neste tipo de visita, os agentes vão até o local munidos de bomba costal manual ou motorizada para a aspersão da larvicida nos criadouros existentes.

