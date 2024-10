Polícia Militar apreende arma de fogo em estabelecimento comercial em Poços de Caldas

Na noite desta quarta-feira, 09, a Polícia Militar de Poços de Caldas realizou a apreensão de uma arma de fogo em uma loja localizada na avenida João Pinheiro, após uma denúncia anônima recebida pelo Disque Denúncia Unificado (DDU 181).

A denúncia informava que o proprietário do estabelecimento, de 35 anos, possuía uma arma no local. Ao chegarem à loja, os policiais constataram que o proprietário estava em viagem, mas a entrada da equipe foi autorizada. Durante a ação, foram apreendidos um revólver calibre .38 e oito munições.

O caso está sendo investigado pelas autoridades para apurar a procedência da arma e se há alguma irregularidade envolvida.

ALCO – 29° BPM

