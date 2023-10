Polícia Militar prende autor de tráfico ilícito de drogas em Campestre

Após denúncia anônima de tráfico de drogas em um estabelecimento comercial conveniência, a Polícia Militar de Campestre compareceu à Rua Joaquim Alves, no Bairro Vila Do Beijo para atender a ocorrência. A ação aconteceu na madrugada de hoje, 23, por volta das 00h45min.

Os denunciados, sexo masculino, de 31 e 26 anos, foram localizados no local e abordados pela equipe policial.

Durante busca pessoal nada de ilícito foi localizado, no entanto, na mochila que o autor de 31 anos carregava, foram encontradas quatro pedras de crack e um invólucro contendo cocaína.

Os autores foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, com o material apreendido.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

